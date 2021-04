Covid pas jako vstupenka na kulturní akce. Vláda už má oficiální aplikaci

Denní počet očkovaných proti covidu v Česku poprvé ve čtvrtek přesáhl hranici 70 tisíc. Vláda vidí v očkování cestu z koronavirové krize. Pomoci k návratu do běžného života by mohly i takzvané covidové pasy nebo speciální aplikace. Lidé by díky nim měli mít snazší vstup třeba na kulturní akce.

Koncerty, divadla nebo sportovní akce. V budoucnu by se lidé mohli při vstupu prokazovat aplikací, kde by měly být zaznamenány informace o očkování případně testech. "Zatím se jedná o elektronickou skořápku, do které se budou dávat jednotlivé údaje, které nadefinujeme," prozradil ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Oficiální aplikace už podle ministra zdravotnictví připravená je. Musí se ale doladit, v jakých odvětvích a jakým způsobem se bude používat. "Tak by to byla šance pro zase trošku normálnější podobu života v létě. Takže to je téma, kterému se teď budeme věnovat a které intenzivně řešíme," vyjádřil se ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Aplikace by měla zahrnovat informace o negativním testu, přítomnosti protilátek po prodělané nemoci nebo o očkování. Stejně jako unijní takzvané zelené covid pasy. "Pro nás je důležité, aby žádná opatření nediskriminovala, to znamená, že pokud se touto cestou vydáme, pak je určitě potřeba, aby byly dostatečné testovací kapacity, aby byly rychlé a občanům zdarma," řekl europoslanec Marcel Kolaja (Piráti).

Svou aplikaci už představila také Hospodářská komora. Ta kritizuje, že vláda stále nedala podnikatelům termíny, kdy by mohly znovuotevřít své provozovny. Poslanec a bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zas navrhuje, aby očkovací průkazy byly elektronické v rámci ereceptu.

"Právě pro účely očkování si myslím, že je ideální využít tento funkční systém tak, abychom vedle předepsaných léků dali do toho systému i všechna aplikovaná očkování," navrhuje. "Jestli chceme jenom elektronický očkovací průkaz, pak by bylo jistě dobré, aby se to připojilo k nějaké elektronické databázi," tvrdí Arenberger.

Průkopníkem je v této oblasti Izrael, který je také nejrychlejší ve vakcinaci proti covidu na světě. Snad se v Česku podaří doladit IT systémy lépe než ty, které třeba pomáhají s registrací k očkování nebo se sčítáním lidu a jejich spuštění provázely problémy.





