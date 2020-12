Covid pas možná nahradí očkovací průkaz. Mohli bychom ho mít v mobilu

Covid pas by mohl dokládat, že daný člověk je proti koronaviru očkovaný a třeba cestovat by tak mohl bez omezení. Podle IT expertů je nejlepší vytvořit mezinárodní elektronickou verzi. Aplikaci bychom mohli mít jednoduše v chytrých telefonech.

Lidem, kteří je nevlastní, by přišel odkaz na QR kód, který by v sobě skrýval informaci o tom, kdy daný člověk očkování podstoupil. Kód by stačilo pouze vytisknout a nosit s sebou. Pokud by někteří lidé neměli ani takovou možnost, mohly by se prý používat třeba zdravotní náramky.



"Je to v podstatě obyčejný náramek, na kterém je nějaký kód a nějaké důležité informace jsou tam vylaserované,“ popsal pomůcku IT expert Luboš Truhlář.



Jenže někteří experti se takové podoby covid pasu obávají. Mohlo by prý docházet k úniku dat, a navíc se prý celý svět nedokáže spojit, aby vytvořil mezinárodní verzi. "Nejjednodušší způsob, jak řešit to, jestli určitá osoba bude potřebovat cestovat a prokázat, že je očkovaná, je razítko do pasu,“ tvrdí expert Dan Dočekal.



"Musí být zajištěný tak, aby se to nedalo padělat, aby to bylo opravdu spolehlivé a zároveň, aby to bylo pohodlné, třeba něco jako bezkontaktní karty,“ míní evoluční biolog Jaroslav Flegr.



Češi byli dlouhá léta zvyklí na papírové očkovací průkazy. Ty se postupně stávají minulostí a málokdo dnes ví, kde ho má.



Covid pas by se podle odborníků mohl stát takovým novodobým očkovacím průkazem. Obsahoval by informace o veškerých očkováních a dokonce by prý mohl i upozornit, že je potřeba některé absolvovat.