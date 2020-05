Covid se dostal do Bílého domu. Nakazili se tři lidé z Trumpova okolí

Koronavirus se nevyhnul ani Bílému domu. Ve čtvrtek se nákaza prokázala u jednoho z osobních asistentů Donalda Trumpa, s nímž často přišel do kontaktu. Prezident i jeho zástupce se okamžitě nechali otestovat, výsledky byly negativní. Informoval o tom portál CNN.

O dva dny později se nemoc Covid-19 potvrdila u dalších dvou lidí z Trumpova okolí. Prvním z nich byla mluvčí viceprezidenta Pence Katie Millerová, která má navíc za manžela poradce Bílého domu Stephena Millera. Pence znovu podstoupil testy, což odsunulo jeho návštěvu Iowy.

"Je to skvělá mladá žena. Po dlouhou dobu měla dobré výsledky testů a pak najednou vyšel pozitivně. Se mnou do kontaktu nepřišla. Trávila nějaký čas s viceprezidentem," citoval portál Business Insider Trumpa. Byl to právě prezident, kdo odhalil, že nakaženou je Millerová.

Teď se ukázalo, že Covidem-19 trpí také osobní asistentka Ivanky Trumpové, prezidentovy dcery. Podle zdroje CNN se ale několik týdnů nesetkaly, asistentka téměř dva měsíce pracuje dálkově. Trumpové i jejímu manželovi Jaredu Kushnerovi přesto hygienici provedli testy, měly negativní výsledek.

Ani jeden z těchto případů ale neměl vliv na Trumpovo chování. V pátek si znovu odmítl nasadit respirátor, přestože zrovna mířil na návštěvu válečných veteránů, kterým je často přes 90 let. Roušku nenosí ani viceprezident Pence, přestože to odborníci doporučili všem občanům.

