Covid v Klokáncích. Úřad nepovolil testování, říká Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí, který spravuje Klokánky, v pondělí zveřejnil na své facebookové stránce status, ve kterém informuje o tom, že se u jedné z pracovnic objevil koronavirus poté, co přišla do styku s nově příchozími dětmi. MPSV totiž neschválilo testování dětí při přijetí do Klokánků, uvedla organizace.

"Nakazila jsem se při akutním nočním příjmu od dětí, o kterých jsme se teprve po čtyřech dnech dozvěděli, že byly v kontaktu s Covid-19, a následně byla potvrzena jejich pozitivita. Děti příznaky neměly, jen malou rýmu,“ uvedla na sociálních sítích jedna z pracovnic Klokánku.

Fond podle svých slov nedostává pro Klokánky od státu žádné ochranné pomůcky, včetně roušek a respirátorů. Nemá nárok ani na žádné příplatky, jelikož se nejedná o sociální službu.

"Z nemocniční postele chci poděkovat všem, kteří chápete naší těžkou situaci a pomáháte nám pečovat o děti, které pomoc potřebují,“ dodává žena.

Marodme do Kloknk pichz Covid-19 . Jak se to stalo? Dti pijmme bez omezen, v jakoukoliv denn hodinu.... Zveejnil(a) Fond ohroench dt dne Pondl 5. jna 2020

Podle Fondu ohrožených dětí pracují zaměstanci, většinou v ohrožené skupině 50 let a více, nad rámec svých povinností za zaručené mzdy. Takzvané tety někdy slouží i několik týdnů, zastupují za své chybějící kolegyně. Pracovnice starší 50 let se tak dostávají do ohrožení života bez nároku na Covid odměny.

Redakce TN.cz požádala o vyjádření ministerstvo práce a sociálních věcí, zatím ale bez výsledku. Jeho případnou odpověď zveřejníme v tomto článku.