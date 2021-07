Covid se šíří i na dětských táborech. Několik už jich hygiena zrušila

Nejvíce případů za týden hygienici zaznamenali v Praze a na Plzeňsku. Právě tam také museli kvůli nákaze uzavřít nejvíc dětských táborů. Od začátku prázdnin jich muselo skončit po celé republice už 11. Děti, které se z pobytu předčasně vrátí, musí do 14denní karantény, a to i v případě negativního testu.

Koronavirus se objevil už v 15 dětských táborech, nejhorší to ale bylo na Plzeňsku. Nákazu zaznamenali hygienici hned v pěti táborech, zavřeli minimálně tři z nich. Domů jelo na 160 dětí.

Ne všechny tábory, kde se objeví pozitivní testy, ale čeká stejný osud. "Pokud tam vyjde pozitivní osoba a má nějaké příznaky, tak tam kolegové vyjedou a přetestovává se ten, kdo byl v kontaktu s nemocným," uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Jak to s táborem dopadne pak závisí na rozhodnutí krajské hygieny. "Pokud je to tábor menší, kde do styku přicházeli všichni, tak bohužel dochází k tomu, že celý tábor je rozpuštěn. Větší tábory, kde jsou děti po skupinkách, tak tam se zajistí, aby jely domů děti jenom v té skupince," vysvětlila Dana Šalamounová, mluvčí středočeské hygieny.

Pokud hygiena pošle dítě z tábora domů, tak ho čeká izolace. "Karanténa trvá 14 dní a mezi 5. až 7. dnem probíhá PCR test. Na základě výsledku se určí, zda karanténa po 14 dnech skončí. To v případě, že je test negativní. Když je pozitivní, tak mu nabíhá dalších 14 dní izolace. Pokud dítě není pozitivní, tak zbytek rodiny do karantény nemusí," dodala Šalamounová.

Táboroví vedoucí, děti i jejich rodiče o tom, že každé zakašlání nebo bolest v krku může vést až k zavření tábora, vědí. Zatím se toho ale příliš neobávají. "Sledujeme samozřejmě jejich zdravotní stav a reagujeme na něj. Ale nesnažíme se schválně se k tomu tématu vracet. Myslím si, že děti naopak potřebují si od toho odpočinout," uvedl vedoucí jednoho z táborů Zdeněk Šmída.

Hygienici se letos stejně jako v předchozích letech chystají zkontrolovat až polovinu všech táborů. Zatím za sebou mají na čtyři stovky výjezdů. Jde ale o běžné kontroly, jen na covid se hygienici zaměřovat nechystají.

Dítě, které míří na tábor, musí mít potvrzenou bezinfekčnost a to dokladem o očkování, prodělání nemoci nebo testu. Pokud jde o antigenní, musí se 7. den pobytu přetestovat. To ale může být i samotestem.





Hlavní hygienička Svrčinová: Patnáct táborů s koronavirem není vysoké číslo. Pořadatelé ale musí dodržovat pravidla. Na co zejména by si měli dát pozor, se dozvíte v rozhovoru: