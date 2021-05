Covid zabíjí víc než ostatní infekce dohromady. Očkujme se, říká lékař

"Kolektivní imunita není jedno číslo. Je třeba si uvědomit, že čím víc lidí bude očkovaných, nebo bude mít imunitu, tím menší šanci k šíření bude virus mít. Kolektivní imunita bude narůstat, jak bude víc lidí očkovaných," uvedl ve středečních Televizních novinách Dražan.

Podle něj je pouze velmi malá část lidí, kteří nemohou vakcínu dostat třeba ze zdravotních důvodů, těm zbývajícím v očkování nic nebrání.

"My toho (vyšší proočkovanosti) musíme dosáhnout tím, že budeme stále vysvětlovat a opakovat, že vakcinace je nezbytná, že jinak společnost nebude normálně žít - ekonomicky ani společensky," tvrdí Dražan. A je to podle něj nezbytné pro ochranu zdraví lidí. I těch mladších.

"Covid zde zahubil stovky lidí mladších věkových kategorií. Je to infekční onemocnění, které zabijí víc než všechna ostatní infekční onemocnění dohromady. Vakcinace je velmi bezpečná, má minimum nežádoucích účinků," uvedl lékař.

Dražan reagoval i na čerstvou zprávu o tom, že se na Opavsku nakazilo osm lidí jihoafrickou mutací viru. Přiznal, že varianty viru mají schopnost bránit se získané imunitě, ale i když jsou vakcíny proti těmto mutacím účinné méně než proti původnímu kmenu, stále fungují. "Není to zpráva kritická, která by tu mohla všechno vyhodit do vzduchu," zdůraznil na závěr Dražan.