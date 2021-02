Covid zamával s našimi životy! Zde jsou příběhy lidí, které virus ovlivnil

Pandemie přinesla a stále přináší velký počet silných lidských příběhů. Dramatických, smutných, ale naštěstí někdy i s dobrým koncem. Někteří lidé se kvůli těžkému průběhu nemoci ocitli až na hraně života a smrti, jiní museli téměř zrušit styky s blízkými. Další ale možná i díky karanténě přivítali do rodiny nový život.

Mluvilo se o něm jako o přelomovém případu. Vůbec první potvrzený přenos koronaviru přímo v České republice. Pražský taxikář se loni na začátku března nakazil od někoho ze zákazníků. "V pondělí mi řekli, že mám covid, hned ten den, nebo v úterý, už jsem byl v limbu,“ popsal vyléčený.



Zhruba 30 dní strávil v umělém spánku mezi životem a smrtí. Ztratil 10 kilo váhy, na krku mu zůstala jizva po tracheostomii. Je ale naživu. "Měl jsem prostě strach o život,“ doplnil.



Trojnásobný otec znovu taxikaří. V létě zašel se dvěma lékaři z Bulovky na pivo. Ví, že jim vděčí za život. Pro popírače pandemie má jediný vzkaz. "Já vám to zařídím na Bulovce a bez ochranných pomůcek. Můžete tam jít pomáhat na oddělení, ať to vidíte,“ uzavřel.



Jiřina Motlová brzy oslaví 90 let. V rodinném kruhu ale asi těžko. Už téměř rok prakticky neopouští domov pro seniory, blízké vídá kvůli přísným opatřením jen sporadicky. Podobně jsou na tom tisíce důchodců. Život se jim smrskl na omezený prostor - čtení, spánek, sledování televize.



Loňský jarní lockdown snášeli lidé podstatně lépe než ten nový. A vypadá to, že měl i vedlejší kladný efekt. Amálka nic jiného než dobu covidovou nezná, ne že by to ale zatím nějak vnímala. Starší bráška Alex už dopady pandemie cítí. Teď možná zavřou i dětská hřiště.



"Trošku mně to mrzí, to jo. Já se jim to ale snažím vykompenzovat jinak,“ řekla oslovená maminka. Všem nezbývá než doufat, že rok 2021 bude pro boj s pandemií zlomový.