Covid zasahuje čím dál více dětí. Očkování se nevyhnou, míní lékařka

Už druhou smrt dítěte s covidem zaznamenali v uplynulém týdnu v České republice. Podle epidemiologa Rastislava Maďara se nepodařilo zcela s jistotou určit příčinu obou úmrtí. "Když jsou nakažené desítky až stovky tisíc dětí a k úmrtí dojde v malém počtu, tak většinou bych měl tendenci hledat jiné faktory, které k tomu přispěly, ale absolutní jistotu nemůžeme mít, to nejlépe posoudí ošetřující lékař," řekl Maďar.



"Je potřeba dávat pozor na mladší dospělé a děti. Bych byl nerad, aby se nám to otočilo. Tím, že u nás má virus tolik možností cirkulovat, aby se stalo to, že budou u nás umírat děti častěji než doposud," doplnil.



Podle Maďara je nálož viru v české populaci extrémně vysoká, panuje obava, aby v propočtu na počet obyvatel nebyl nakonec počet nemocných dětí vyšší než v jiných zemích.

Přibývá dětí s příznaky



Redakce TN.cz oslovila také předsedkyni Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD) Ilonu Hülleovou. Ta se mohla podělit nejen o své zkušenosti, ale také o zkušenosti jejích kolegů pediatrů.



"S kolegy jsme se shodli, že jak zpočátku bylo obvyklé, že děti byly zcela bez příznaků, tak teď přibývaly děti, které nějaké příznaky už měly. Ať už se jednalo o teploty, případně respirační příznaky, děti byly častěji unavené. Pozorujeme méně střevních příznaků, jako jsou průjmy a zažívací potíže," shrnula Hülleová.



Očekává, že nemocnost dětí se sníží uzavřením mateřinek. "V poslední době sledujeme mutace, které se tady šíří, a zda britská mutace, která převažuje, nezpůsobuje příznaky i u dětí. My se hlavně zaměřujeme na testování dětí a abychom mohli využít i šetrnější testy pro děti, například testy ze slin," přiblížila.

Nejlepší ochrana dětí a PIMS



Jak tedy mohou rodiče nejlíp ochránit své děti? V zásadě platí stejná pravidla jako pro dospělé. Důležité je nic neriskovat. "Co bych poradila rodičům – pokud dítě opravdu nevypadá dobře, má vysoké teploty, které neklesají, nebo se začne zhoršovat dýchání, nebo mají pocit tlaku na hrudníku, aby rychle kontaktovali svého praktického lékaře, nebo mimo ordinační hodiny pak dětskou pohotovost," poradila Hülleová.



Dětští lékaři se v poslední době zabývají také multisystémovým zánětlivým syndromem (PIMS). "Očekáváme, že může narůstat počet případů s tím, jak přibývalo nemocných dětí. Zaměřili jsme na toto téma vzdělávací akci pro praktické lékaře pro děti a dorost, tak aby na to každý praktik myslel, aby byl připravený děti vyšetřit," objasnila pediatrička.

Očkování dětí a dorostu



Hülleová má za to, že Česká republika k očkování dětí určitě jednou dospěje. Odborníci už zjišťují, jak bude očkování fungovat u mladších věkových skupin. "Pokud se bude nemoc šířit, tak by měla být možnost ochrany i pro děti formou očkování, zvláště pokud by přibývalo těžších případů nebo komplikací při onemocnění covid-19. Nedovedu si představit, že by byly další měsíce mimo školu nebo i mimo kolektiv, když by mohly být očkovány prověřenou a bezpečnou vakcínou," prohlásila.