Covid změnil plány dovolených! Lidé se za hranice moc nehrnou

Podle průzkumu společnosti Ipsos, který si nechala vypracovat společnost Sodexo, vyplývá, že 67 % Čechů se letos rozhodlo dovolenou strávit v tuzemsku.

Do zahraničí pak v tomto roce zamíří jen 18 % lidí. Nejčastěji jsou mezi nimi mladší ročníky do 34 let. Zbylých 15 % dotazovaných Čechů má v plánu nakombinovat dovolenou v Česku s pobytem v zahraničí.

Oproti předchozím letům jde podle HR ředitelky Sodexo Benefit Martin Machové o zásadní změnu: "Pokud bychom to srovnali s podobným průzkumem, který jsme si nechali zpracovat před dvěma lety, tak propad 'zahraničních dovolenkářůʻ je opravdu velký. Tehdy se chystalo za hranice 62 % Čechů."

Více než 60 % lidí, kteří letos v létě zůstanou v tuzemsku, se hodlá ubytovat v hotelech nebo penzionech. 23 % Čechů si potom hodlá pronajmout chalupu, chatu nebo byt. I tady je ale vidět propad. V roce 2019 tvořili lidé ubytovaní v hotelech a penzionech většinu – 84 %.



Doma, na vlastní chatě nebo u příbuzných chce dovolenou trávit 30 % Čechů, zatímco jen 17 % lidí využije služeb cestovních kanceláří. Dalších 17 % Čechů pak vyrazí pod stan.

"Zajímavé je, že nejčastěji se pod stan chystají lidé ve věku 35 až 44 let. Zřejmě jde o rodiče, kteří vyrazí se svými školou povinnými dětmi, aby jim dopřáli dobrodružství, " myslí si Machová.

Představa Čechů o ideální dovolené i během covidu zůstává stejná. Nad relaxem u moře, který letos uvedlo 46 % lidí, ale o 4 procentní body vede sport v přírodě.

Nejspíš právě proto podle Martiny Machové v letošním roce ale za dovolené lidé zaplatí méně: "Ačkoli se to zdá hodně, před dvěma lety si podle našeho průzkumu na dovolenou muselo šetřit ještě více dotazovaných, téměř 80 %. Tuzemská dovolená je prostě levnější."