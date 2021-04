Covid zrychlil automatizaci, část Čechů přijde o práci, varuje studie

Zatímco do nynějška se řadu let pracovní příležitosti "stěhovaly" z venkova do měst, kvůli pandemii a moderním technologiím se teď naopak lidé přesouvají opačným směrem. Covid také výrazně zrychlil automatizaci a digitalizaci, části lidí tak v budoucnu hrozí, že přijdou o zaměstnání, tvrdí nová studie.

"Nasazení moderních technologií do firem urychlila pandemie o celou dekádu. Díky tomu se dá očekávat, že více než polovina pracovníků bude v následujících letech potřebovat zvýšit svou kvalifikaci nebo se plně rekvalifikovat, v průměru 1 ze 7 lidí bude totiž v důsledku technologií a automatizace čelit ztrátě zaměstnání," předpovídá s odkazem na studii Flexibility@Work 2021 ředitel české pobočky personálně poradenské společnosti Randstad Jacek Kowalak.

Jako první "na ráně" podle něj budou lidé pracující v administrativě, službách či financích, kteří vykonávají repetitivní nebo administrativní úkony.

Jak se změní trh práce:

“Získat potřebné znalosti a dovednosti však lidé nezvládnou ze dne na den. Dá se proto očekávat, že co do znalostí a specializace se na trhu v budoucnu nebude potkávat očekávání ze strany zaměstnavatelů a nabídka ze strany volných kandidátů,“ varuje Kowlak. Do vzdělávání lidí tak prý budou muset ve velkém investovat přímo firmy.

Ty by se přitom měly zaměřit nejen na práci s technologiemi, ale i na takzvané měkké dovednosti, mezi něž patří třeba kreativita nebo schopnost přizpůsobit se změnám.

"Do budoucna budou lidé častěji měnit zaměstnání nebo dokonce své postavení na trhu práce. Doby, kdy bylo běžné nastoupit do práce ve věku 18 let a v 60 odcházet ze stejné firmy do důchodu se zlatými hodinkami, jsou dávno pryč. Lidé již nejsou loajální způsobem, jakým kdysi byli,“ říká Kowalak.

Zároveň zmínil, že zatímco v předchozích letech se lidé za prací stěhovali z vesnic do měst, nyní i kvůli pandemii migrují opačným směrem. Je to i díky rostoucí kvalitě připojení k internetu či tomu, že v době covidové se práce z domova stala normou.

