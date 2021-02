Covidová lůžka v některých nemocnicích dochází, pacienty vozí jinam

Zatímco ještě nedávno přiváželi záchranáři do nemocnic Královéhradeckého kraje v průměru 220 pacientů týdně, minulý týden už to bylo 280 pacientů. Covidová lůžka se tak velmi rychle zaplnila.

Nejhorší situace je v náchodské nemocnici. Tam mají 178 covidových lůžek, v úterý tam ale hospitalizaci potřebovalo o 17 lidí víc. Jedinou možností, jak se o ně postarat, bylo požádat o pomoc nemocnice z dalších krajů.

V úterý v noci dorazila do Náchoda velkokapacitní sanitka z Prahy a tu čekala ještě dlouhá cesta až do nemocnice v Kyjově, kde ještě volná místa pro pacienty jsou. Naložení trvalo několik hodin a vůz tak vyjel před půlnocí. Další dva pacienty převezly sanitky do Fakultní nemocnice v Hradci Králové a další pak do nemocnic v Brně a Boskovicích.

"V tuto chvíli jsou kapacity kraje vyčerpané, kdo tu situaci sledoval, tak viděl, že jedna sanita odjíždí, dvě přijíždí," popsal ředitel náchodské nemocnice Jan Mach.

"Jsme se dostali do opravdu kritické situace, kdy už zbývalo jen několik standardních lůžek a tři intenzívní, což byla většina v jičínské nemocnici, na zbytek kraje zbývala jen tři standardní lůžka a jedno intenzívní," uvedla mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lucie Chytilová.

Jen za poslední týden v Královéhradeckém kraji, který je druhým nejvíce postiženým krajem u nás, přibylo celkem 5500 nakažených.