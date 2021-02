Covidové testy pro školy budou z Číny. Ministerstvo už má dodavatele

Testovací sady, které se budou používat ve školách, dodá firma Tardigrad International Consulting. V pátek to potvrdil ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Testy se budou dovážet z Číny a jedná se o tytéž, které se používají v Rakousku.

První dodávka antigenních testů Lepu by měla dorazit 28. února. Jedná se o testovací sady, kdy se odběr vzorku provádí z kraje nosu a testování je tak v rámci možností příjemnější. Stejné testy se používají také na školách v Rakousku.

"Poslední únor byl nejkratší termín, který firmy nabízely, takže pro rychlou distribuci do škol využijeme osvědčený systém, tedy hasiče a krajská distribuční centra," řekl Jan Hamáček.

Společnost Tardigrad Česku dle informací ministerstva vnitra letecky dodá do 15. března celkem 3,654 milionů testů. Cena jednoho testu je 65 korun a v první dodávce by mělo dorazit 800 tisíc kusů.

Testování je hlavní podmínkou návratu dětí do škol. Ty by měly znovu zasednout do lavic 1. března. Aktuálně jsou otevřené pouze mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol. Ostatní žáci a studenti jsou odkázaní na distanční výuku.

Prohlášení ministra školství Roberta Plagy (za ANO) ohledně povinného testování žáků vyvolalo vlnu kritiky. Řada rodičů, ale také učitelů a ředitelů škol, je proti tomu, aby byla školní docházka podmíněná testy na covid. Dle jejich slov jde o diskriminaci.

"Je to naprosto totalitní názor. Příkazový, totalitní, nesouhlasím s ním. Dítě má právo chodit do školy. Už tato situace vytváří ztracenou generaci," vyjádřila se pro TN.cz ředitelka pražské ZŠ Mendelova Martina Thumsová.