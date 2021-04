Covidoví pacienti mohou stisknout umělou ruku, aby jim nebylo smutno

Ruka boží nebo láska v rukavici. Tak se přezdívá umělé ruce, kterou dávají v nemocnici v brazilském Sao Paulu covidovým pacientům, aby se jim lépe překonával smutek z izolace i strach z nemoci samotné.

Navíc má i praktické využití, prý prospívá krevnímu oběhu. Dvě chirurgické rukavice se totiž plní horkou vodou. O nadšení pacientů se mluvit nedá, podle portálu Metro jsou ale rádi, že si takový dotek nemusejí pouze představovat.

Za nápadem stojí zdravotní sestřička Semei Araujo Cunhaová z jednotky intenzivní péče. Na její snahu zpříjemnit nakaženým léčbu upozornil novinář Sadiq Bhat na twitteru.

The hand of God nurses trying to comfort isolated patients in a Brazilian Covid isolation ward. Two disposable gloves tied, full of hot water, simulating impossible human contact. Salute to the front liners and a stark reminder of the grim situation our world is in! #MaskUp pic.twitter.com/HgVFwOtg2f