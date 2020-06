CovidPass prokáže bezinfekčnost. Jak ho využít při cestě na dovolenou?

Web se zabezpečenou databází s výsledky testů můžete zdarma spustit v počítači nebo na jakémkoliv mobilu s internetem. "V brzké době bude ke stažení také aplikace pro všechny operační systémy chytrých mobilů,“ říká jednatel společnosti CovidPass Marek Pavlas.

Pro představu, kde se můžeme negativním testem prokázat, přidal jednatel společnosti jednoduchý příklad. "Můžu jít ke kadeřníkovi, ukážu třeba, že mám dva dny starý negativní test a on udělá to samé. Tak si myslím, že to nebezpečí přenosu se řádově snižuje proti tomu běžnému stavu."

Covidpass slouží nejen jako doklad, že uživatel prošel testem na Covid-19, zároveň usnadňuje bezpečné cestování. Přináší totiž aktualizované zpravodajství o situaci v jednotlivých zemích.

"Také vám ukáže nejbližší testovací místa. Nechybí ani adresa a částka, kolik za test zaplatíte. Stačí poslat žádanku a tím se objednat. Zjednodušuje a zrychluje to pak ten proces na odběrném místě. Nakonec vám ukáže, za jak dlouho budou mít výsledek testu,“ vysvětluje Marek Pavlas.

Na rozdíl od Chytré karantény systém neukládá žádná data o pohybu člověka a nikoho nesleduje. Jak přesně Covidpass funguje a co všechno v něm zjistíme, se dozvíte ve videu pod titulkem článku.

Další informace se dozvíte v reportáži: