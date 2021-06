ČR hlásí téměř sto případů nakažlivé indické mutace delta! Co o ní víme?

Česko čelí hned několika mutacím covidu-19, největším strašákem ale zůstává indická varianta viru, tedy mutace delta. Podle Michala Koláře, šéfa oddělení genomiky a bioinformatiky Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, je 1,5krát nakažlivější než britská varianta, navíc upozornil, že může být i agresivnější.

Čím to je, si ale nedokáže vysvětlit. A šéfka Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Helena Jiřincová má trochu jiný pohled na věc. "Je pravda, že delta se nejsnadněji šíří, ale zatím se netváří, že by byla nejagresivnější. Nedochází k velkému nárůstu hospitalizací a podobně, ale takové věci se mohou projevit později s vyššími čísly," upozornila.

Na čem se ale oba odborníci shodnou, žádnou z mutací bychom neměli nepodceňovat. Podle Jiřincové je třeba všechny varianty pečlivě sledovat a snažit se snížit počet pozitivních záchytů. Čím je virus rozšířenější, tím větší evoluční tlak na něj působí a on se pak přizpůsobuje tak, aby unikal protilátkám," varovala.

Lidé by podle Jiřincové neměli ztrácet na obezřetnosti. V MHD a na přelidněných místech by měli nadále nosit respirátory a rozhodně v létě nedoporučuje jezdit do oblastí, kde je virus rozšířenější. A to ani po vakcinaci.

S tím souhlasí i Kolář. "Co víme, je, že Pfizer a Moderna dobře chrání po druhé očkovací dávce, po první dávce je ochrana jen nějakých 30 procent, což je hodně málo," sdělil. Z již dříve provedených studií navíc vyplývá, že očkování dokáže velmi dobře chránit před těžkými příznaky onemocnění, jestli dokáže zabránit i samotné nákaze, ale už tak jisté není a odborníci se v této otázce zatím neshodnou.

V ČR už je 96 případů indické mutace

V Česku už je potvrzená téměř stovka pacientů s indickou variantou covidu-19. Ještě minulý týden to bylo jen 30. "Máme potvrzených 96 konfirmovaných sekvenací. Kdybychom počítali, že tady budou ještě i nějaké prokázané PCR, tak jich bude pravděpodobně více," sdělila Jiřincová.

Kolář navíc upozornil, že sekvenace zabere delší dobu, v reálu tak čísla mohou být vyšší. "Čísla vyletěla přes víkend, ale ty vzorky jako takové byly odebrány už třeba před týdnem nebo dvěma,“ vysvětlil s tím, že jen v pondělí tak narostl počet případů o 49.





Vzorky k sekvenaci se posílají na základě výsledků diskriminačních PCR testů, které poukazují na potenciálně nebezpečnou mutaci viru. Indikací může být třeba to, že byl pacient očkovaný a přesto se nakazil koronavirem, byl extrémně mladý nebo měl extrémně těžký průběh.

"Od 1. července bude přibližně polovina vzorků určených k sekvenaci náhodně vybrána a druhá polovina budou indikované vzorky – diskriminační PCR ukáže na nějakou mutaci, která by mohla být potenciálně nebezpečná," vysvětlil odborník z Ústavu molekulární genetiky AV ČR.





Když už je varianta známá, tak podle něj mnohem lepší službu, než sekvenace udělají právě diskriminační PCR testy, kdy můžete mít výsledek během jednoho dne. Sekvenace je s ohledem na delší proces zjišťování užitečná zejména při odhalování nových variant viru.

V ČR stále vede mutace beta

Ačkoliv se Češi nejvíce obávají indické mutace delta, v republice je stále dominantní variantou alfa, tedy britská mutace koronaviru (více než tři tisíce případů), 60 případů připadá na betu, 11 na gamu a 96 na deltu.

