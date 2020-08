ČR zasáhne vlna veder! ČHMÚ vydal výstrahu před vysokými teplotami

Po mírném ochlazení se do Česka vrací tropy a s nimi přichází i výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před vysokými a velmi vysokými teplotami. Ty v pátek místy překročí až 34 stupňů.

Od jihozápadu do Česka proudí velmi teplý vzduch. V pátek se tak podle Českého hydrometeorologického ústavu máme připravit na pořádné vedro, před kterým vydal hned dvě výstrahy. První z nich, s nízkým stupněm nebezpečí, varuje před vysokými teplotami a týká se větší části republiky.

Platí od pátečních 11:00 do 19:00 hodin pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj (Rumburk, Varnsdorf), Liberecký kraj (Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod), Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočinu, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj (Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Olomouc, Prostějov, Přerov) a Zlínský kraj (Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště). Odpolední teploty zde překročí 31 stupňů.

Výstražná mapa

Další výstraha, tentokrát s vysokým stupněm nebezpečí, varuje před velmi vysokými teplotami. Platí rovněž od pátečních 11:00 do 19:00, a to pro Prahu, Středočeský kraj, Ústecký kraj (Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Teplice, Ústí nad Labem, Žatec) a Liberecký kraj (Česká Lípa).

Odpolední teploty v tomto případě překročí až 34 stupňů. "Velmi vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Nebezpečí vybočení a lomů kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem," varuje ČHMÚ.

Podívejte se na dnešní předpověď počasí:

"Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům," doporučují meteorologové.

O víkendu pak ČHMÚ opět očekává bouřky. "Nejvyšší denní teploty v sobotu místy překročí 31 °C a od západu, při přechodu studené fronty, se ojediněle mohou vyskytnout silné nebo i velmi silné bouřky s přívalovými srážkami kolem 60 mm, nárazovým větrem (70-90 km/h) a kroupami," uvedl na svých stránkách.