ČSA chystají propustit zaměstnance! Provoz nezastavujeme, uvádí firma

I přes problémy ale České aerolinie budou v úsporném režimu fungovat dál. O svém konci po téměř 100 letech existence zatím nemluví. "Jde o záměr, neznamená to, že dojde k propuštění počtu všech zaměstnanců uvedeném v tomto záměru,“ řekla mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.



Vláda se během léta snažila leteckou skupinu Smartwings, do které patří i ČSA, zachránit ze státní kasy, návrh ale neprošel Sněmovnou. "Jediné, co jsme byli schopni domluvit, byly záruky. Nicméně záruky nebudou podle mého názoru stačit, abychom zachránili ČSA,“ řekl ministr obchodu a průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).



Proti návrhu ministra se tehdy postavil například pirátský poslanec Jan Lipavský. "Kdyby ČSA její majitelé věřili, tak do ní vloží vlastní kapitál, kterým disponují. Považuji za nepřijatelné, aby finanční pomoc směřovala do firmy zaparkované v daňových rájích,“ uvedl.



Aerolinky jsou do konce února pod ochranným moratoriem před věřiteli. Potom hrozí, že společnost skončí v insolvenci. "Vznikne tady díra na trhu a jakmile se to rozvolní a začne se létat, tak bude zaplněna. ČSA je takové naše rodinné stříbro. Doufám, že značka bude na trhu zachovaná,“ doplnil expert na letectví a bývalý pilot ČSA Ladislav Keller.



Pokud by ale nakonec opravdu přišel konec Českých aerolinií, nemusíme se obávat, že s nimi zmizí z odletových tabulí i tradiční označení letů OK. "Je to vlastně mezinárodní kód označující letadla registrované v České republice,“ informoval právník Karel Šindelka.



O to, mít na letadlech písmena OK, která všude na světě znamenají "vše dobré“, je velký zájem. Česko v minulosti dostalo hned několik nabídek na odprodání označení.

ČSA byla jednou z prvních leteckých společností na světě, vznikla pře 98 lety. Podívejte se na reportáž TV Nova: