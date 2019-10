ČSSD čelí velké krizi. Ztrácí podporu, chybí jí kandidáti do krajských voleb

Sociální demokracie má další problém. Podle posledních průzkumů má zase o něco nižší podporu voličů než dřív a navíc musí hledat i nové výrazné osobnosti do krajských voleb. Někteří její stávající hejtmani totiž zvažují spolupráci s nezávislými kandidáty. A například plzeňský hejtman Josef Bernard už oznámil, že za oranžové do voleb znovu nepůjde.

Česko čekají krajské volby sice až za rok, ale pro politické strany už je za pět minut dvanáct, aby začaly s přípravou kampaní. Šéf ČSSD Jan Hamáček se musí vypořádat s tím, kdo za oranžové bude o hejtmanská křesla bojovat. "Někteří to zvažují, někteří už řekli, že kandidovat nechtějí. Jako pan Bernard," uvedl Hamáček.

"V roce 2020 nebudu lídrem kandidátky ČSSD. To jsem sdělil svým spolustraníkům. Upřímně mohu přiznat, že to bylo pro mě velice složité a těžké rozhodnutí," svěřil se hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Své rozhodnutí nechtěl pro TV Nova komentovat.

ČSSD obhajuje pět křesel. Například 67letý hejtman Vysočiny Jiří Běhounek ještě prý nebyl osloven, aby vedl tamní oranžovou kandidátku. "Pokud budu osloven, dojdu k závěru, že to má smysl. Kus práce jsme udělali, myslím si, že o tom můžu uvažovat," uvedl.

Současný šéf Pardubického kraje Martin Netolický chce v kampani spolupracovat s lokálními starosty. "Jako sociální demokrat jsem připraven spolupracovat s nezávislými kandidáty," řekl.

Na jihu Čech se do boje o hejtmanské křeslo, ve kterém nyní sedí Ivana Stráská, pustí i její předchůdce Jiří Zimola, který je k vedení domovské strany často velmi kritický. "V žádném případě se nechystáme vytvářet projekt, který by oslaboval pozici ČSSD. V tenhle moment to dále nechci komentovat," prohlásil Zimola.

Podle posledních průzkumů se sociální demokracie potýká s nízkou volební podporou, a dokonce se pohybuje na hranici vstupu do Sněmovny. Zároveň jí jako i dalším stranám ubývá členů.