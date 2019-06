ČSSD hrozí koncem vlády, nelíbí se jim kandidát do rady ČTK

Pro sociální demokracii by bylo nepřijatelné zvolení kandidáta hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Michala Semína do Rady ČTK hlasy hnutí ANO. Předseda ČSSD Jan Hamáček dnes při příchodu na jednání vlády novinářům řekl, že pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve vládní spolupráci pokračovat.