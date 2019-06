ČSSD hrozí odchodem z vlády. Co by bylo dál? ČTYŘI SCÉNÁŘE

Vládní krize stále není zažehnána. ČSSD chce vyměnit ministra kultury, s tím ale otálí prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš se nemá k tomu, aby ho dotlačil. Se Zemanem se Babiš a předseda ČSSD Jan Hamáček sejdou příští týden. Co by se stalo, kdyby ČSSD opustila vládu?

Klíčové jednání čeká české politické špičky v úterý. To se v Lánech sejdou prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš a předseda ČSSD Jan Hamáček. ČSSD přitom chtěla mít vyřešenou situaci na ministerstvu kultury do konce měsíce. Prezident vzkázal, že žádná ultimáta nebude akceptovat.

Nadále hrozí, že by sociální demokraté mohli z kabinetu Andreje Babiše odejít. To by ale nemuselo nutně znamenat konec vlády. Nabízí se totiž hned několik variant, jak by mohla taková vládní krize dopadnout.

1. Scénář – výměna ministrů

ČSSD má v současné koaliční vládě s hnutím ANO pět ministrů. Pokud by někteří odešli, před Andrejem Babišem by se otevřela možnost nahradit je někým jiným - třeba i z jiných stran.

"Musíme očekávat, že by v tu chvíli následovalo hlasování o nedůvěře vládě a s velkou pravděpodobností by tato rekonstruovaná vláda padla," řekl politolog Jan Kubáček.

Šanci by mohl mít třeba u Tomia Okamury. "Nabízíme výměnou za prosazování programových bodů SPD možnou podporu vládě, vládě odborníků sestavenou vítězem voleb," řekl pro TV Nova v pátek Okamura.

Stejně jako jiné opoziční strany by ale prý ani hnutí Tomia Okamury nepodpořilo vládu sestavenou trestně stíhaným premiérem.

ANO a ČSSD mají v koaliční smlouvě, že pokud vládu opustí všichni ministři jedné ze stran - kabinet musí podat demisi. Pokud ale i byť jeden ve vládě zůstane, podmínka se uplatnit nedá.

"Tady jsou dva otazníky. Jednak nad ministrem zemědělství Tomanem a také nad ministrem kultury Staňkem," upozorňuje Kubáček.

2. Scénář – další vláda Andreje Babiše

Při odchodu sociální demokracie a následném eventuálním pádu vlády by měl rozhodující slovo prezident. V minulosti už ale deklaroval, že by sestavováním vlády znovu pověřil Andreje Babiše.

"Napodruhé jmenuji, a to bez ohledu na výsledek referenda, Andreje Babiše předsedou vlády," řekl Zeman v roce 2018, kdy se členská základna ČSSD rozhodovala, jestli podpoří vznik koaliční vlády hnutí ANO a sociálních demokratů.

3. Scénář – úřednická vláda

Vláda odborníků, která se primárně nezakládá na rozdělení sil mezi jednotlivými politickými stranami, bývá přechodným řešením. Miloš Zeman už jednu jmenoval v roce 2013. Ta vládla až do předčasných voleb, respektive do jmenování Sobotkova kabinetu.





4. Scénář – předčasné volby

Další, ale nejméně pravděpodobnou variantou, jsou předčasné volby. Ty by se velice pravděpodobně konaly s těmi krajskými. Pro politiky je to totiž výhodné jak ekonomicky, tak strategicky. Do té doby budou mít podle politologů totiž plné ruce práce s audity Evropské komise.