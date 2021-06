ŽIVĚ: ČSSD chce snížit DPH u potravin a zdanit miliardáře a banky

Představení svého programu k volbám do Poslanecké sněmovny si sociální demokraté naplánovali na dnešní dopoledne. Tématem bude také aktuální politická situace.

"Podzimní volby budou nejdůležitější od roku 1989, budou rozhodovat o novém vedení státu, které se bude muset vypořádat s následky pandemie. Hrozí zdražování, nutnosti uhradit veškeré náklady vynaložené na pandemii, bude se řešit financování problému. Rozpočty rodin nižších a středních tříd a zaměstnanců jsou v ohrožení," řekl předseda Jan Hamáček na tiskové konferenci.

"Chceme snížit daň z přidané hodnoty u základních potravin. Chceme zavést daň z velkých majetků nad 100 milionů korun ve výši jednoho procenta, tím zdaníme ty miliardáře. Nastal čas, aby se i oni podíleli na obnově země," dodal Hamáček.

Anketa Souhlasíte s progresivním zdaněním fyzických osob? Ano 100 1 hlas Ne 0 0 hlasů Hlasovalo 1 lidí.

ČSSD chce také zavést sektorovou sedmiprocentní daň, bankovní daň z aktiv progresivní sazbou a progresivní zdanění fyzických osob. "Slibujeme, že to uděláme to tak, aby nedošlo ke zvýšení reálného zdanění nikomu do trojnásobku průměrné mzdy," přislíbil Hamáček. Strana se chce také zaměřit na daňové výjimky pro korporace a na koncernové ceny.

Anketa Co říkáte na program ČSSD? Je skvělý a souhlasím 100 1 hlas Jsou tam dobré, ale i špatné věci 0 0 hlasů Naprosto nesouhlasím 0 0 hlasů Hlasovalo 1 lidí.

Ministryně sociálních věcí Jana Maláčová přiblížila snahu ČSSD, aby byla minimální mzda příští rok 18 tisíc korun a další rok pak 20 tisíc a aby se zavedla standardní pětitýdenní dovolená. Mluvila také o omezení agenturního zaměstnávání.

Straně se ve volebních průzkumech moc nedaří. Podle preferencí, které zveřejnila agentura SANEP minulý týden, se sociální demokraté sotva dostali do Sněmovny s výsledkem 5,3 procenta. Více si přečtěte v tomto článku na TN.cz. Podle výsledků Ipsosu by v květnu s výsledkem 4,1 procenta nezískala ani jednoho poslance.



ČSSD je součástí už druhé vlády. Zatímco po volbách do Sněmovny v roce 2013 měla premiéra a složila vládu s hnutím ANO a s lidovci, volební výsledek po volbách 2017 ji odsunul do pozice koaličního partnera hnutí ANO v čele s premiérem Andrejem Babišem, kterou podporují komunisté.



