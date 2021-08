ČSSD zahájila ostrou fázi kampaně, strana chce "spravedlivé Česko"

"Aby nikdo neohrozil vaše životní jistoty". Tímto heslem zahájila v neděli vládní ČSSD kampaň před volbami do Sněmovny. "Chceme upozornit naše občany na to, že ty jistoty, které tady dneska máme v oblasti sociálních systému, zdravotnictví, tak to není něco, co je samozřejmé," uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Priority volebního programu představili zástupci ČSSD už před prázdninami. V plánu mají snížení DPH na potraviny nebo návrat k progresivnímu zdanění. "Čeká nás sedm týdnů tvrdé práce, kdy si vyhrneme rukávy a ukážeme a vysvětlíme lidem, co jsme pro ně ve vládě udělali a co pro ně příští čtyři roky hodláme udělat," řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Sociální demokraté chtějí mimo jiné zamezit privatizaci českého zdravotnictví, umožnit lidem vlastní bydlení a bezplatné školství.

Ostrou fázi kampaně zahájili sociální demokraté ve svém sídle v centru Prahy. "Já myslím, že to je jistota a je to tradice, a to je vlastně i ten životní motiv celé té kampaně," řekl poslanec Jan Birke (ČSSD).

Zahájení kampaně se na dvoře Lidového domu zúčastnily desítky členů a příznivců sociálních demokratů, objevil se i bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek. "Přišel jsem podpořit sociální demokracii, protože si myslím, že to potřebuje, je to strana, kde jsem strávil velkou část svého života a myslím, že má správný program a teď jde o to, aby byla úspěšná a věřím, že úspěšná bude," vysvětlil Paroubek.

Poslední předvolební průzkumy se shodují, že se ČSSD pohybuje kolem hranice pěti procent. "Jedno z velkých témat těchto voleb budou sociální jistoty a já si myslím, že tohle je téma, které je sociální demokracii blízké, takže nějaká kreativní řešení mohou přinést určitý příliv voličů," myslí si politolog Jan Herzmann.

Strana mimo jiné slibuje i pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance a nárok na náhradní volno za práci v den státního svátku.

Jan Hamáček řekl, jak by rozdělil náklady covidové pandemie: