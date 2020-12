Češi se méně berou, ukázal statistický úřad. Může za to koronavirus

"V prvních třech čtvrtletích letošního roku bylo uzavřeno něco málo přes 38 tisíc sňatků, což je o pětinu méně než za stejné období roku 2019, přičemž nejvýraznější propad nastal v dubnu, březnu a květnu. Útlum z jara se nepodařilo vykompenzovat ani v průběhu léta a začátku podzimu, přestože srpen a říjen byl podle předběžných údajů letos na sňatky bohatší než loni,“ uvedla Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu (ČSÚ). K uzavření manželství v letošním roce lákala hlavně sobota s magickým datem 10. 10. 2020.

Statistiky dále ukazují, že za posledních dvacet let se změnila i věková struktura snoubenců. Na matriky přichází stále méně snoubenců mladších 25 let a naopak přibývá těch starších. "V případě ženichů jde o pokles z 23 procent na pět, u nevěst ze 43 na 12 procent. U snoubenců ve věku 40 let a starších jde o nárůst z 15 na 29 procent u ženichů a u nevěst z 10 na 21 procent,“ konstatovala Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. U sedmi z deseti uzavíraných manželství je snoubenec starší než nevěsta, u pětiny sňatků je naopak nevěsta starší než její snoubenec.

Historicky nejméně sňatků v tomto tisíciletí bylo v ČR uzavřeno v roce 2013 – konkrétně 43,2 tisíce. Naopak maximum vdavek chtivých lidí, kteří si před matrikáři řekli „Ano“, připadá na rok 2007. "Manželství tehdy uzavřelo 57,2 tisíce párů a sobota 7. 7. 2007 se stala suverénně dosud nejoblíbenějším dnem 21. století pro vstup do manželství,“ říká předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Tři čtvrtiny ženichů a nevěst stojí před oltářem vůbec poprvé. V každém desátém sňatku má aspoň jeden ze snoubenců jiné než české občanství. Polovinu takových sňatků uzavírají Češky, které si nejčastěji berou Slováky, dále pak Němce a Brity. Podobně Češi si nejčastěji berou ženy ze Slovenska, dále si pak ale na rozdíl od Češek vybírají spíš na východě – jejich vyvolenými se velmi často stávají Ukrajinky a Rusky.