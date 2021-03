ČSÚ zveřejnil nová čísla o mrtvých! Začátek roku měl překvapivý trend

Počty mrtvých v České republice už několik týdnů lámou smutné rekordy. Český statistický úřad (ČSÚ) oficiální čísla zveřejňuje se zpožděním a zatím publikoval jen prvních pět týdnů roku 2021, které na první pohled vypadají optimisticky.



V prvním týdnu roku 2021 zemřelo v Česku 3776 osob, což je dosud nejvyšší číslo. Pozitivní zprávou je, že od té doby čísla stále klesají. Zatím poslední zveřejněný údaj je za pátý kalendářní týden (1.-8. února), kdy zemřelo 3175 lidí. Bohužel je to stále výrazně více než je průměr let 2015 až 2019, kdy v Česku umíralo zhruba 2400 osob.



Od roku 1950 nebyl počet zemřelých v lednu nikdy tak vysoký jako letos. "Nejblíže mu byl údaj z roku 1970, kdy bylo v lednu, v době velké epidemie tzv. hongkongské chřipky, zaznamenáno 15,3 tis. zemřelých,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.



Celkem během prvních pěti týdnů zemřelo 17 552 lidí, před koronavirovou pandemií umíralo během stejné doby průměrně 11 889 osob.



ČSÚ zobrazuje také data o úmrtnosti podle věkových skupin. Z grafu vyplývá, že nárůst je už u skupiny od 40 do 64 let. Mnohem výraznější je u starších skupin. Naopak lidé do 39 let v České republice umírají stejně často jako v minulosti.

Úmrtí po věkových skupinách



Statistika neuvádí důvody úmrtí. Spojitost s pandemií koronaviru je ale neoddiskutovatelná. Podle dat ministerstva zdravotnictví na komplikace spojené s nemocí covid-19 umíralo v lednu zhruba 150 lidí denně, tedy kolem tisícovky týdně. Na začátku února se počet úmrtí kvůli covidu snížil na průměrných 130 denně.

V průběhu února ale pandemie znovu nabrala na síle a od začátku března umírá každých den zhruba 200 lidí. Smutným rekordmanem je pondělí 8. března, kdy během 24 hodin zemřelo 230 osob, které byly pozitivně testovány na covid.

Je tak bohužel velmi pravděpodobné, že zvýšená úmrtnost lidí s covidem se již brzo promítne také do dat statistického úřadu a křivka nabere smutný trend.

