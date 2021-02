Čtenáři TN.cz mají jasno! Trpělivost jim došla, Babišově vládě už nevěří

Od středečního odpoledne do čtvrtečního hlasovalo v anketě TN.cz přes 11 tisíc lidí. Otázka zněla, zda lidé věří vládě při řešení pandemie. Z hlasování jednoznačně vyplynulo, že čtenáři v ní důvěru nemají. To, že selhala, si myslí 78 procent z nich, tedy více než tři čtvrtiny.

Téměř pětina hlasujících čtenářů (19,3 %) si myslí, že opatření nejsou vždy dobrá, ale vláda se snaží, a tak si stále zaslouží jejich důvěru. Necelé jedno a půl procenta se vyjádřilo, že vládě sice ještě pořád věří, ale už jim dochází trpělivost. Zbylých 1,24 % čtenářů považuje vládu za schopnou a domnívá se, že krizi zvládá skvěle.

Protichůdné názory Češi vyjádřili i v komentářích na facebooku. "Za jeden rok vláda svými opatřeními a nekonečným buzerováním a terorizováním lidí došla k závěru, že lidi místo jedné, musí nosit dvě roušky, aby měli nejmenovaní z vlády odbyt produktů z jejich šikovně založených firem," zhodnotil dosavadní vládní kroky v boji s pandemií Petr.

"Nevím, proč se všichni naváží do vlády. Zamysleme se každý sám nad sebou. A kdo by tuhle situaci zvládl jinak a lépe, když lidi pravidla nerespektuji," zastává se naopak vlády Jana.

Události posledních dnů nicméně nenasvědčují tomu, že by vláda měla situaci pod kontrolou. Ve středu ráno premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že je nutné zpřísnit a změnit opatření a zároveň prodloužit nouzový stav.

Po několikahodinovém večerním jednání byla zrušena tisková konference, neboť se vláda k žádným konkrétním změnám v opatřeních nedobrala. Oznámila tak pouze, že bude v Poslanecké sněmovně žádat o prodloužení nouzového stavu.

Jednání o konkrétní podobě přísnějších opatření se tak přesunulo na čtvrtek, kdy se měla do diskuze zapojit i opozice. Očekávaná tisková konference se ale ani tentokrát neuskuteční. Konečná podoba tvrdého lockdownu bude známá nejdříve až v pátek, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Do té doby budou Češi dál žít v nejistotě, co je čeká od března.