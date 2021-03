Čtenáři TN.cz mají jasno: Vládo, pusť zdravotníky odpočívat na chalupy!

Vyčerpaní zdravotníci si kvůli tvrdému lockdownu nemohou jet odpočinout ani sami na vlastní chatu. Vrchní sestra anesteziologicko-resuscitačního oddělení liberecké nemocnice by uvítala, kdyby jim dala vláda výjimku. A stejně to vidí i čtenáři TN.cz, kteří hlasovali v anketě.

Zákaz překračovat hranice okresu platí pro všechny. Kdo chtěl přinejmenším tři týdny tvrdého lockdownu trávit na chatě, musel tam odjet ještě před jeho začátkem. To ale zdravotníci, kteří by si na venkově chtěli odpočinout, nemohli. Nedostali by se pak totiž do práce.

Čtenáři TN.cz jsou přesvědčení, že by pro lékaře a zdravotní sestry měla platit výjimka z přísných opatření. Bylo by podle nich fér, kdyby mohli volný čas trávit na své chatě.





V anketě hlasovalo přes 6400 lidí. Rovných 5708 z nich jsou pro to, aby vláda zdravotníkům opouštět okres za účelem odpočinku umožnila. Pouze 764 lidí bylo proti.

S nápadem přišla vrchní sestra oddělení ARO liberecké nemocnice Hana Šimonová (psali jsme zde). "Jsme vyčerpaní. Ale nechci, aby to působilo, že se litujeme. Přes polovinu pacientů nám tady zemře, je to pro nás stresující. Nevíme, kdy to skončí, je to pořád dokola. A nějaký ventil, že by si člověk odpočinul, to nejde. A teď v době lockdownu chodíme jen z práce domů a zpátky," řekla televizi Nova.

Možnost zajet si na chatu by podle ní prospěla tisícům zdravotníků, kterým už docházejí síly. "Byla bych tam sama. Nikoho nenakazím, jsme očkovaní. Zdravotníkům by určitě pomohlo, kdyby mohli jít někam relaxovat a nemuseli chodit jenom z práce domů," vysvětlila.

