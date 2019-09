Pacienti ukázali, které nemocnice vaří výborně a kde mají blafy!

Těžko říct, zda si Češi víc stěžují na nemocniční stravu, anebo pokrmy ve školních jídelnách. Není však pravidlem, že by si pacienti v nemocnicích nepochutnali, někteří si tamní jídlo naopak pochvalují.

To platí i pro čtenáře TN.cz, kterých se redakce zeptala, jak byli s nemocničními pokrmy spokojení. Dobré ohlasy získaly například nemocnice v Plzni, ve Frýdku-Místku, v Novém Jičíně, ale také Motol či Nemocnice Na Homolce v Praze.

"Ležela jsem skoro celý červen ve Fakultní nemocnici Plzeň na Lochotíně a musím říct, že jídlo tam bylo skvělý, dokonce jsem tam začala jíst i jogurty," napsala jedna z čtenářek. "Byla jsem čtyři týdny v Nemocnici Na Homolce a jídlo bylo výborné," uvedla jiná. Velmi dobré zkušenosti s jídlem popsali také lidé, kteří leželi například v příhraničních nemocnicích v Německu nebo v Rakousku.

Pacienti, kteří leželi na Bulovce, v Břeclavi nebo v Ústí nad Labem, to samé tvrdit nemohou. "Ústecká nemocnice, co se týče stravy, fakt perlí," zaznělo od jedné čtenářky. "Neznám ani jednoho Ústečáka, který by si to jídlo chválil, je to fakt hnus. Pokaždé si jídlo necháváme vozit z domova," dodala jiná.

Někteří pacienti si nestěžují na kvalitu jídla, ale na jeho množství. "Byla jsem několikrát v Šumperku a za mě dobré jídlo, byla jsem spokojená. Akorát při večeřích a snídaních mohlo být větší množství jídla," napsala další ze čtenářek.

Časté stížnosti přicházejí od maminek, které v nemocnicích žasly nad svým poporodním jídelníčkem. "Ležela jsem na oddělení šestinedělí na FN Lochotín a blafy neskutečné. Dostat v den porodu luštěninovou polévku a luštěniny nebo zelí jako druhý je fakt úžasné," postěžovala si jedna z nich.





Čtenáři se pochlubili i fotografiemi z nemocnic. Podívejte se v galerii na to, jak se vaří ve vybraných nemocnicích:

