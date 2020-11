Čtvrtá svatba se nekonala! Štěpánka a Pavel mají na líbánkách stále idylku

Celkem čtyři páry, které se potkají poprvé až před oltářem, to je pořad Svatba na první pohled. Čtvrtý pár si ale ve čtvrtém dílu své ANO neřekl. Svatební plány totiž překazila průtrž mračen, a tak Simona s Radkem na svatbu musí ještě počkat.

Simona má pocit, že seznámit se je v dnešní době těžké a se seznamkami nemá dobrou zkušenost. "Moji rodiče absolvovali kdysi nějaké psychologické testy a vyšla jim v nich absolutní shoda. A už jsou spolu 30 let, takže to asi může fungovat," prozradila, proč svěřila hledání své lásky odborníkům.

Radek o sobě tvrdí, že je srandista a živí se jako kurýr. Rozváží lidem jídlo, tedy radost, jak sám říká. Podle něj je na světě krásně a rád by se o ty krásy s někým podělil. I když pro něj vzhled partnerky není tím nejdůležitějším parametrem, jeden požadavek má. "Neměla by být vyšší než já a neměla by mít větší svaly. Čili žádná kulturistka," řekl se smíchem budoucí ženich.

Svatba Petry a Reného nezačala zrovna vesele. Nevěsta pár minut po svatbě plakala, že jí na ženichovi něco nesedí. Ale ten si rozhozené nevěsty všiml a snažil se ji rozveselit. "Vypadáš nádherně, promiň, že jsem tě zklamal,“ omlouval se. Na to Petra reagovala, že vlastně není za co, ale od té chvíle se prolomily ledy a svatební hostina mohla začít.

"Zlepšilo se to, když jsme si popovídali. Uklidnila jsem se,“ vysvětlila novopečená manželka. "On je milý a snaží se," dodala. A tak vyrazili společně na svatební cestu do Slovinska. "Rafty nejsou moje parketa," postěžovala si Petra.

Štěpánka a Pavel si užívají stále ještě líbánky v Řecku. Pavel ale strávil jednu noc na zemi. "Strašně chrápal," vysvětlila Štěpánka s úsměvem. "Ráno se probudila a mrskla mi polštář na hlavu se slovy: ty hovado, ty zase chrápeš. Tohle její vyjadřování se mi líbí,“ reagoval Pavel. I když se většinu času výborně bavili, měli čas i na vážnější témata jako například, kdy by chtěli děti.

A na lepší časy to konečně vypadá i u Natálky a Františka. Po společném výstupu na Milešovku se mezi nimi zlepšila komunikace a v jejich společné domácnosti zavládl klid. "Dneska je pohoda," divil se František. Jen nerozumí tomu, proč to takto nemohlo být hned od začátku.

