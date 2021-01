Evropa se bojí "nakažlivé britské" 4. vlny. Státy přitvrzují, Česko řeší uvolnění

První případ přítomnosti "britské“ mutace koronaviru v Česku potvrdila v sobotu vedoucí Národní referenční laboratoře Helena Jiřincová. Podle expertů se jedná o výrazně nakažlivější variantu viru. Nic zatím ale nenaznačuje, že by zhoršovala průběh covidu-19 nebo byla odolnější vůči vakcínám. Více naleznete zde.



Přesto však vzbuzuje velké obavy. Podle českých odborníků by právě kvůli této variantě mohla být čtvrtá vlna koronaviru ještě daleko horší než ty předchozí. "Je to velice závažný problém. Tato mutace má nakažlivost tak o 70 až 80 % vyšší. Při zachování stávajících podmínek by se rázem zvýšilo reprodukční číslo. Znovu by se virus nekontrolovatelně šířil a epidemie by nezpomalila,“ vysvětlil imunolog Václav Hořejší.

Na celý rozhovor s imunologem Václavem Hořejším se podívejte ve videu:



"Tato mutace přispívá především k rychlejšímu šíření v populaci. Takže další vlna může být daleko rychlejší z hlediska nárůstu nových případů nákazy,“ doplnil epidemiolog Roman Prymula.

Vyjádření epidemiloga Romana Prymuly:

Před čtvrtou vlnou varuje na svém facebooku také známý propagátor roušek Petr Ludwig. "Díky nové a dvakrát nakažlivější mutaci bude další vlna hodně jiná. Bude pravděpodobně horší než všechny dosavadní vlny v součtu dohromady," napsal Ludwig.

"Dvakrát větší nakažlivost je horší než dvakrát větší smrtnost. Pokud neuděláme zásadní změny, poškodí nás další vlna koronaviru více než všechny vlny dohromady. Bude to skutečné peklo a to jak zdravotní, tak ekonomické," doplnil Ludwig.



Řada zemí právě kvůli nové variantě koronaviru, která se rychle šíří, a zhoršování epidemické situace zpřísňuje opatření. Ve Francii například vláda od soboty prodloužila zákaz vycházení, který nově platí už od 18:00.



Také Rakousko prodloužilo lockdown, který měl původně platit do 24. ledna. Zavedená opatření tak mají platit až do 7. února. Uzavřené jsou například obchody, školy, restaurace i hotely. Lidé navíc musí v uzavřených prostorách nosit respirátory FFP2. Další informace najdete v tomto článku na TN.cz.



Česká republika však ve stopách těchto zemí zřejmě nepůjde. Vláda má totiž ve středu jednat o přesunu do nižšího čtvrtého stupně v rámci protiepidemického systému PES. V pořadu televize Prima Partie to řekl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).



Pro rozhodnutí bude podle Havlíčka klíčový vývoj epidemiologické situace v následujících dnech. "Musíme být obezřetní. Nechceme ani den omezení navíc, ale musíme si být jistí, že se situace po otevření zase rychle nezhorší,“ vysvětlil ministr.



Podle odborníků by se však opatření právě kvůli "britské“ mutaci koronaviru rozhodně rozvolňovat neměla. "Pokud nová varianta ještě nebude v populaci hojně zastoupená, mělo by se zvážit zpřísnění restrikcí. Při stávajících opatřeních by se mohly znovu zvyšovat počty nakažených,“ myslí si ředitel České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek.

Poslechnětě si názor šéfa České lékařské komory:



S tím souhlasí také epidemiolog Roman Prymula. "Vláda by rozvolňovat zatím neměla. Opatření by měla minimálně zůstat tak, jak jsou,“ tvrdí.

Nemocnice po celém Česku ruší operace tisícům pacientů. Více se dozvíte v následující reportáži: