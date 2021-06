Čtvrtstoletí teroru. Francouzka zabila tyrana, teď stojí před soudem

Valerii Bacotové bylo pouhých 12 let, když ji údajně začal Daniel Polette znásilňovat. Sice poté putoval do vězení, později se ale do domácnosti vrátil a ve všem dál pokračoval. Žena tvrdí, že ji násilník donutil k sňatku a zplodil s ní čtyři děti, píše britská BBC.

Bacotová přiznává, že Poletta v roce 2016 zabila. Vypověděla, že tyrana smrtelně postřelila ve chvíli, kdy ji měl nutit, aby pracovala jako prostitutka. Petici volající po jejím propuštění podepsalo už přes 600 tisíc lidí, přesto její případ skončil před soudem. Proces je ve Francii ostře sledovaný a kauza podnítila v zemi debatu o násilí páchaném na ženách.

Advokáti Bacotové říkají, že "extrémní násilí, kterému byla vystavená 25 let a strach, že její dcera bude další na řadě," ji k zabití dohnaly. Minulý měsíc vyšla kniha, která popisuje životní pouť nyní čtyřicetileté ženy. V ní se například píše, že se Bacotová v jednom kuse bála a "musela to ukončit."

"Tyto ženy jsou obětí násilí, jemuž nemají šanci se bránit. Justiční systém je příliš pomalý a příliš shovívavý k pachatelům, kteří mohou nadále uplatňovat svoji násilnou převahu. Přesně to je situace, která dotlačí zoufalou ženu k tomu, že zabije, aby přežila," má jasno jedna z právniček Bacotové, Janine Bonaggiunta.