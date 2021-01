Čtyři mutace, které vědcům nedají spát. Jak mohou ovlivnit boj s pandemií?

Velká Británie, Jižní Afrika, Brazílie, Kalifornie – čtyři místa, kde se objevily mutace, které aktuálně dělají vědcům největší starosti. "Abych byl upřímný, v poslední době toho moc nenaspíme," prozradil pro CNN imunolog Christian Gaebler z Rockefellerovy univerzity.

Podle dostupných informací koronavirus dosud nezmutoval do podoby, které se odborníci obávají nejvíc – tedy do varianty, která by způsobovala závažnější onemocnění nebo byla rezistentní vůči vakcíně. Některé mutace ale, jak se zdá, by mohly ovlivnit imunitní odpověď a potenciálně i boj proti pandemii.

Britská mutace

Varianta B.1.1.7 byla poprvé zaznamenaná ve Velké Británii už v září, až v prosinci ale pořádně vyděsila svět. Ukázalo se totiž, že poměrně výrazně zrychluje přenos koronaviru.

Americké Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) minulý týden varovalo, že by tato varianta mohla zhoršit šíření pandemie. Podle českých odborníků je vysoce pravděpodobné, že brzy bude tato mutace vzhledem k rychlosti šíření převažovat.

Z tohoto důvodu má potenciál pro znatelný nárůst infekcí ve společnosti. Navíc existují důkazy, že lidé infikovaní britskou mutací mají v těle vyšší virovou zátěž, tzn. větší množství virových částic.

Až doposud bylo uklidňující, že neexistovaly žádné důkazy o tom, že by zhoršovala průběh nemoci. Britský premiér Boris Johnson ale v pátek připustil mutace může být více smrtící. Podle epidemiologa Patricka Vallance se starou variantou zemřelo z 1 000 nakažených 10 lidí, u nové varianty je to 13 až 14 lidí.

Nyní se tato varianta potvrdila ve zhruba pěti desítkách zemí.

Jihoafrická mutace

Varianta B.1.351 byla poprvé zpozorována v Jižní Africe a podle odborníků způsobuje více změn v tzv. spike proteinu, který hraje zásadní roli v naší imunitní reakci, než britská mutace. To by viru mohlo pomoci částečně uniknout účinkům vakcíny.

Výrobci vakcín a akademičtí pracovníci testují vzorky této varianty (a dalších), aby zjistili, zda může být odolná vůči imunitní reakci vyvolané očkováním. Podle profesora Michela Nussenzweiga ale není důvod k obavám. Imunitní systém člověka se podle něj dokáže velmi dobře přizpůsobit mutacím a produkuje stovky různých protilátek, které dokážou bojovat s koronaviry.

Podle jihoafrických úředníků by tato varianta měla být v zemi v tuto chvíli dominantní. Zaevidovali ji v dalších zhruba 20 státech.

Brazilská mutace

V Brazílii zachytili hned dvě varianty, které znepokojují vědce. Označují se jako P.1 a P.2. První zmíněná byla odhalena až ve 42 % vzorcích v rámci výzkumu v brazilském městě Manaus a zachytili ji u několika cestujících i v Japonsku.

"Vznik této varianty vyvolává obavy z možného zvýšení nakažlivosti nebo náchylnosti na reinfekci," uvedla CDC. Varianta P.2, pocházející rovněž z Brazílie, vzedmula vlnu strachu minulý týden, kdy ji zachytili ve Velké Británii u 11 lidí.

Kalifornská mutace

Novou variantu zachytili i v americké Kalifornii. Označují ji jako L425R a pro odborníky je to zatím velká neznámá. "Ještě nevíme, jak významná je tato mutace," prozradil Gregory Armstrong ze CDC. Tato varianta se vyskytuje poměrně běžně, zatím ale není jasné, zda je infekčnější. Čím dál častěji ji registrují i mimo Kalifornii.

Podívejte se na záznam z úterní tiskové konference o výskytu britské mutace na území ČR: