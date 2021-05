Čtyři na jednoho. Parta se vrhla na chlapce, přišel o zuby! VIDEO

"Pracovníkovi dohledového střediska připadalo zvláštní chování skupiny mladých lidí, kteří se potáceli ulicí Bašty s láhvemi v rukou a navzájem se podpírali. Zaměřil na ně proto svou pozornost. Mezi dvěma dívkami a třemi mladíky byl i jeden, který se vícekrát stavěl do bojového postoje a kopal kolem sebe do prázdna," popsal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Jenže nezůstalo jen u kopů do vzduchu. "Po cestě k Denisovým sadům však bezdůvodně chytil za bundu chlapce, který mlčky přicházel s rukama v kapsách, a začal s ním cloumat. Oba další mladíci i jedna dívka se potom zapojili do útoku, při kterém mladý muž inkasoval několik kopanců do celého těla i ránu pěstí do obličeje. Při tomto úderu údajně přišel o dva zuby," přiblížil Ghanem. Podle informací TN.cz napadený o chrup opravdu přišel.

Zmlácený chlapec se pak se zakrváceným kapesníkem na ústech vydal do Nádražní ulice, kde ho vzápětí dostihli strážníci, kteří už o napadení přesilou veděli z vysílačky.

"Další autohlídka městské policie bleskově dorazila na Bašty. Příjezd byl tak rychlý, že celou pětici zastihla ještě v této ulici. Čtyři podezřelé, mezi nimiž byli i nezletilí, předali policistům pro důvodné podezření z trestného činu," řekl Ghanem.

Případ se stal už v druhé polovině dubna, strážníci ho ale na prosbu státních policistů "odtajnili" až nyní, aby měli kriminalisté například dostatek času pro výslech svědků. Jak vysoké tresty agresorům případně hrozí, Ghanem nezmínil.