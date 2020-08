V pořadí už u čtvrtého požáru uskladněného sena za poslední dva týdny zasahovali hasiči z Liberecka. Ve všech případech jde podle nich o žhářství. Shořet mělo asi 60 balíků. Podle prvního ohledání hasičů to vypadá, že požár někdo založil úmyslně. A to na dvou místech. Policisté hledají případné svědky, kteří by případ pomohli objasnit.