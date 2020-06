Brazílii terorizuje 40milionový roj ničivých kobylek! Kukuřice v ohrožení

Hranice Brazílie a Argentiny se stala v posledních dnech domovem obřího roje kobylek. Patnáctikilometrové hejno zatím překvapivě žádné výrazné škody na úrodě nezpůsobilo. Zemědělci se ale i tak připravují na nejhorší. Brazílie s Argentinou jsou největšími vývozci kukuřice a sóji na světě.

"Současné nízké teploty zabrání kobylkám v pohybu a rozmnožování. Chladné počasí je nutí zůstat v klidu. Doufáme, že je později vítr zavane do sousední země," okomentoval situaci Héctor Medina z Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů pro Reuters.

Obřím náletům hmyzu čelí aktuálně také například Indie nebo některé státy Afriky. V Indii se mluví o nejhorší invazi za posledních třicet let. Největší hejno v Africe má dokonce až 60 kilometrů. Za obřími nálety podle odborníků stojí především teplejší klima posledních let.

Just an infestation of locusts in Argentina, heading toward Brazil.



