Čtyřměsíční Sofia má vlasy jako Elvis! Všichni nás zastavují, směje se maminka

Většina miminek se rodí plešatá nebo jen s chmýřím na hlavě. To ale časem vypadá a nahradí je vlasy nové. Malá Sofinka se ale narodila s hřívou jako lev a do teď jí nevypadl jediný vlásek.

14. května se ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV) narodila Sofia. Otec je původem Řek a matka Češka, ani jeden se ale v rodině nesetkal s tak hustými vlásky jako má jejich holčička. "Když jsme s manželem Sofinku poprvé viděli, byli jsme překvapení, ale ne až tak, protože jsme oba měli při narození také tmavé vlasy, jen jich bylo o dost méně. V Řecku je obvyklejší, že mají miminka vlasy, ale ne tak dlouhé a husté jako Sofia. Spíše byli překvapení z toho, že má k tomu světlé oči," vzpomíná maminka Jana.

Říká se, že když pálí těhotnou ženu žáha, tak rostou děťátku vlasy. Vedoucí lékař na novorozeneckém oddělení FNKV Michal Prokop tvrzení sice nepotvrdil, maminka ale přišla s vlastní zkušeností. "V těhotenství mě pálila žáha několik měsíců, i v noci, až mě to budilo kolikrát,“ popsala.

I když pro nás jsou novorozenci s takovou kšticí neobyčejné, podle vedoucího lékaře na novorozeneckém oddělení to není tak ojedinělé. "Do určité míry jestli bude mít potomek víc nebo méně vlásků určuje dědičnost a genetika. My vlasaté dítě nebereme jako až takovou mimořádnost,“ doplnil Michal Prokop.

S názorem lékaře se ale neslučují reakce okolí, které maminka Jana popisuje. Když jde s vlasatým miminkem na procházku, stává se kočárek středem pozornosti. "Lidé mě zastavují a ptají se, jestli nemá Sofia paruku, jestli je vůbec možné se s takovými vlásky narodit, nebo se chtějí s malou přímo vyfotit," potvrzuje maminka.

Ani návštěva paní doktorky při pravidelných prohlídkách není obyčejná. "Všichni si nás dobře pamatují, podle těch vlásků, takže na nás volají, že jde na řadu to vlasaté miminko,“ směje se Jana.

O takové vlasy je ale nutné také pořádně pečovat. Většinou chodí děti na své první stříhání až po prvním roce života, Sofince maminka stříhá ofinku už skoro od narození. Doktoři ale obecně u kojenců nedoporučují vlasy holit ani stříhat a nechat je vypadat.