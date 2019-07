Cyklóna zasáhla Evropu. Za tři hodiny naprší to, co jindy za měsíc

Co jindy naprší za celý měsíc, spadne ve Velké Británii v úterý za pouhé tři hodiny. Meteorologové v Anglii a Walesu varují před životu nebezpečným počasím. Hrozí záplavy, krupobití, bouřky, povodně, silný vítr a také silné vlny.

Na vině je cyklóna, která se v uplynulých dnech utvořila nad Biskajským zálivem. Jev, který na snímcích z družice vypadal jako hurikán, se v noci přihnal nad Velkou Británii. Zbytek Evropy si může oddychnout – bouře se vyřádí nad britskými ostrovy. Ale za to pořádně.

The warning area has now been extended further east; expect heavy and thundery downpours today, strong winds and possibly some hail #WeatherAware pic.twitter.com/K2EJB6ylHW