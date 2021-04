Czech Press Photo je hlavně o covidu. Zaujaly i fotky nemocné Slováčkové

V pondělí by se měly znovu otevřít galerie a muzea. První výstava, na kterou by lidé mohli v Praze vyrazit, bude Czech Press Photo. Tedy přehlídka nejlepších snímků tuzemských profesionálních fotografů, kteří přispívají do novin, webů a časopisů. Do práce vítěze Romana Vondrouše se promítlo téma pandemie.

Přestože byl letošní ročník kvůli pandemii v ohrožení, tak se organizátoři nechtěli vzdát a výstavu po 25 letech přesunuli ze Staroměstské radnice do větších prostor Národního muzea. V sedmi kategoriích letos soutěžilo více než pět tisíc snímků.

"Neustále se nám navyšuje počet soutěžících. Jsme rádi, že můžeme vybírat z takového množství snímků, které nám posílají renomovaní čeští a slovenští fotografové," uvedla ředitelka soutěže Veronika Souralová.

"Všichni jsme chodili fotit do covidárií, fotili jsme vylidněnou prázdnou Prahu i jiná města. Část kultury se přenesla do ulic, fanoušci Bohemky chodili sledovat své hráče ze štaflí, těch témat bylo nepočítaně," popsal loňský rok fotograf Dan Materna.

Jako nejlepší mezinárodní porota letos vybrala snímek Romana Vondrouše. "Najednou jsme mohli fotit celosvětové téma, takže covid byl pro nás výzvou, abychom dennodenně fotografovali a zaznamenávala tuhle výjimečnou dobu," řekl Vondrouš.

Na výstavě je jen zlomek témat, která se netýkají pandemie. Například proměna herečky a zpěvačky Anny Julie Slováčkové během jednoho roku, kdy bojovala se zákeřnou nemocí.

"My jsme se s fotografkou Irenou Zlámalovou znaly už dlouho a já jsem jí požádala, jestli by mě naposledy nevyfotila s mými vlasy. Musela mít se mnou velkou trpělivost, protože se mi hodněkrát do toho nechtělo, protože mi bylo blbě. I to focení v nemocnici pro mě bylo nepříjemné kvůli tomu personálu, ale nakonec jsme to daly dohromady," popsala Slováčková.

Zatím se na výstavu můžete podívat on-line. Ale pokud se nezmění epidemická situace, tak už v pondělí by měly být nejlepší reportážní fotografie loňského roku k vidění i v Národním muzeu.