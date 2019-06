D10 u Prahy ucpala nehoda sedmi aut, ostatní řidiči musejí jinudy!

Podle policejního dopravního servisu se hromadná nehoda stala ve čtvrt na osm ráno. Původní informace mluvily o devíti sražených vozidlech, posléze policisté počet snížili o dvě.

"Příčinou nehody bylo nejspíš nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi auty. Srážka se naštěstí obešla bez zranění, alkohol žádný z řidičů nenadýchal," řekla TN.cz po půl deváté ráno policejní mluvčí Eva Hašlová.

Doplnila, že kvůli tomu, že směr na Prahu je kompletně uzavřený, musejí řidiči mířící do metropole využít objížďku přes Brandýs nad Labem. Hašlová nedokázala odhadnout, do kdy omezení vydrží, podle policejního dopravního servisu to může trvat až do půl dvanácté.