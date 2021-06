D7 ucpala u Prahy vážná nehoda, zranilo se pět lidí včetně ročního dítěte

Dálnici D7 na 12. kilometru směrem ven z Prahy zablokovala krátce před čtvrteční 18. hodinou vážná nehoda. Původně byla hlášená srážka tří aut, později bylo upřesněno, že do karambolu se zapletla dvě. Zranilo se celkem pět lidí včetně teprve ročního dítěte. To do nemocnice transportoval přivolaný vrtulník.