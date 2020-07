Dáda je alkoholička, ať se jde okamžitě léčit, vzkazuje Slováček

Za veškerým trápením Dády Patrasové stojí alkohol, řekl TN.cz její manžel Felix Slováček. Reagoval tak na povídání herečky o pekelném životním období, které měl odstartovat právě saxofonista, když si našel milenku. Prý je to hloupost a Felix by Dádu zavřel na protialkoholním.

Není snad nikdo, kdo by jejich manželské trable neznal. Dáda Patrasová po dlouhé době promluvila o svém soukromí a posledních pět let popsala jako peklo. S tím nemohl Felix Slováček nesouhlasit, příšerné období má ale podle svého názoru on, nikoliv jeho žena.

"Nevím, jestli si prožila peklo. Já jsem si prožil zase svoje peklo. Každej si prožíváme svůj očistec a peklo a každej to vidíme jinak. Stavíme si barikády, ona to vidí ze své, já zase ze své," řekl TN.cz Slováček.

Saxofonista, se kterým má Dáda dospělého syna a dceru, si ale nebyl jistý, jestli přes alkoholový opar z barikády vůbec někam dohlédne. "Dáda si myslí, že jsem to způsobil já, ale jsem přesvědčen, že je to všechno o jejím alkoholu. Její problém s alkoholem neskončí nikdy. Ona se léčit nechce, takže si myslím, že není možnost, že to přestane. Už to zkoušel kdekdo," pokračoval bez okolků.

"Říkají jí to děti, říkám jí to já, říkají jí to přátelé a nic se neděje," posteskl si Slováček. Ten se podivoval i nad Dádinými nářky o útocích bulváru na její osobu. Prý totiž pozornost těchto médií sama vyhledává. "Bulvární články o Dádě neřeším, protože když se něčeho napije, tak hned obvolává kamarádky z bulváru, vymýšlí si kraviny a lže," prohlásil.

Podle Slováčka může jít o možnou mstu jemu a Lucii Gelemové, která už dávno z milenky povýšila na přítelkyni. "Po jakékoliv zmínce o Lucii prostě vypukne peklo, který rozpoutává po těch svých kamarádkách," řekl oblíbený hudebník.

Zavzpomínal i na výrok Patrasové o přítomnosti Gelemové na pohřbu Karla Gotta. Loni na podzim o ní prohlásila, že se na smuteční obřad vetřela a ještě se tam smála. "Kdo znesvětí pohřeb víc? Slušnej člověk, nebo ožrala?" položil Slováček otázku s tím, že odpovědět by si na ni měla především Dáda.

Manželé teď spolu komunikují pouze v nezbytných případech, takže podle Felixe skoro vůbec. Přesto by byl rád, kdyby se alespoň některá jeho slova vzala manželka k srdci.

"Co bych Dádě vzkázal? Ať se jde okamžitě léčit! Protože to je alfa a omega celýho jejího bytí a nebytí, života a smrti," vyzval herečku, na jejímž zdraví mu očividně stále ještě záleží.

GALERIE: Těžké období Dády Patrasové 1 / 6 Zdroj: AKTU.cz Dáda Patrasová po nehodě - 1 6 fotografií Zobrazit celou galerii

Patrasová však není v současnosti pro Slováčka tématem číslo jedna. S přítelkyní Lucií si odjel užívat léto na chalupu jejích rodičů v jižních Čechách. "Máme tady 30 stupňů, takže je hrozná výheň. Chodíme na výlety, jsou tady rybníky, lesy. Máme tady i dva krásné psy," uzavřel už zvesela saxofonista.

Jak popsala Dáda Patrasová "pět pekelných let"?

"Bulvár mě terorizuje už pět let. Mávnout rukou se nad tím nedá, protože oni tím člověka úplně týrají a terorizují. Je to hrozné. Nedá se na to zvyknout ani s tím bojovat. Proto už radši nikde nic neříkám. (...) Protože jsem ho (Felixe, pozn. red.) znala, tak jsem věděla, že to není první úlet. Říkala jsem si, že se vrátí. A jak je vidět, teď narazil na to pravé ořechové. Já jsem si po dvou letech řekla, že přece nebudu sedět doma a čekat," prohlásila Patrasová ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka.



Podívejte se, jak Patrasová vysvětlovala bouračku, po které nadýchala 2,5 promile: