Dala ministrovi lživou informaci. Teď lékařka povede zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav (SZÚ) dočasně povede dosavadní vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie Barbora Macková. Je to ta samá lékařka, jejíž jméno zaznělo v souvislosti s poskytnutím mylných informací tehdejšímu ministrovi zdravotnictví Adamovi Vojtěchovi (za ANO).

Po rezignaci ředitele SZÚ Pavla Březovského se ujme otěží Barbora Macková, informoval portál iDNES.cz. Jde o lékařku, která má na svých bedrech nikoli nepatrný hřích z minulosti. Právě její jméno nakonec vyřkl tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, když na něj premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci naléhal, aby zveřejnil jméno člověka, který mu dal mylné informace.

Ministr Vojtěch vysvětloval 7. března 2020 na tiskové konferenci, jak se stalo, že nařkl nejmenovanou lékařku z toho, že nešikovně odebírala krev pacientovi a proto musela do karantény v Nemocnici na Bulovce. Po zveřejnění této mylné informace se proti tomu pracovnice laboratoře Tilia ohradila s tím, že v karanténě není a ani žádné vzorky neodebírala. Ministr se za mystifikování veřejnosti druhý den omluvil s tím, že její jméno dostal od svých kolegů.

To ale ministerskému předsedovi nestačilo a před novináři Adama Vojtěcha cepoval, aby řekl jméno toho, kdo vlastně mu lhal. "Řekněte přesně, kdo vám to řekl. Nebuďte slušný. Řekněte pravdu, kdo vám to řekl. Který úředník?" vyzval Babiš ministra zdravotnictví.

Ten ale jen gentlemansky hlesl, že informaci dostal ze SZÚ. Ani to ale šéfovi vládního kabinetu nestačilo a zvýšeným hlasem na ministra už poněkolikáté křikl: "Jméno!?“ načež Adam Vojtěch, na němž bylo znát, jak je mu to krajně nepříjemné, řekl: "Od paní doktorky Mackové.“

Svojí rezignací tento týden reagoval ředitel SZÚ Březovský na kritiku, že nechal očkovat zaměstnance ústavu i jejich příbuzné namísto nejohroženějších lidí v domovech seniorům. Nicméně portál Seznam.cz zveřejnil informace, že Pavel Březovský nechal očkovat pracovníky ústavu na pokyn předsedy vlády, který ho vyzval, aby tisícovku přidělených vakcín spotřeboval co nejrychleji. Pavel Březovský tento detail svého odchodu z funkce nepopírá.



Podívejte se na ministra zdravotnictví, jak oznamuje rezignaci ředitele SZÚ: