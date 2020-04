Dálkové spoje se vrací na koleje! Které vlaky už zase jezdí? PŘEHLED

"V neděli obnovujeme první skupinu vlaků. Společně s ministerstvem dopravy, které spoje objednává, tak reagujeme na ukončení režimu omezení pohybu obyvatel a očekávaný postupný nárůst počtu cestujících," uvedl náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta. "Rozjedou se páteřní expresní linky, a to za velmi přísných bezpečnostních hygienických opatření, která jsme přijali při úklidu vlaků a která stále trvají," dodal.

Západní expres (linka Ex 6)

Západní expresy znovu jezdí v celé trase z Prahy přes Plzeň až do Chebu. V době omezení kvůli koronaviru jezdily pouze na trase Plzeň - Cheb. První plánovaný spoj odjel z Chebu do Prahy v půl sedmé ráno. Na lince České dráhy postupně obnoví také provoz souprav Pendolino. Západní expresy, které pokračují do Mnichova, a také pár vlaků Ex 553 / 554 Praha – Plzeň, zatím ještě nejezdí.

Krušnohor (linka R 15)

Od neděle se na koleje vrací Krušnohor v celé trase Praha - Ústí nad Labem - Cheb. Prvním vypravený vlak vyjel z Chebu v půl deváté dopoledne. "Na trati zatím nepojedou vlaky R 600 / 601 Praha – Teplice v Čechách. Vlaky R 603 / 616 v hlavním městě ukončí, resp. zahájí svou jízdu na nádraží Praha-Holešovice (nepojedou mezi hlavním nádražím a Holešovicemi)," uvedly České dráhy.

Valašský expres (linka Ex 2)

Valašský expres je rovněž v plném vnitrostátním provozu mezi Prahou a Horní Lidčí. V době omezení tento vlak jezdil pouze v úseku Olomouc - Horní Lideč. První spoj byl vypraven v půl osmé ráno z Prahy.

Railjet Vindobona

Na koleje se vrací i rychlovlaky railjet, aby spojily dvě největší města České republiky Prahu a Brno. Railjet Vindobona nyní jezdí ve dvouhodinovém intervalu na lince Ex 3 ve vnitrostátním úseku Praha – Pardubice – Brno – Břeclav. První vlak vyrazil z Prahy před sedmou hodinou ráno.

"Od uvedených prvních vlaků bude obnoven plný provoz uvedených linek vyjma gastronomických služeb. Zatím není možná také rezervace míst. Cestující si mohou sednout tak, aby měli mezi sebou podle provozních podmínek doporučený rozestup. Přeprava jízdních kol je však do vyčerpání kapacity příslušných spojů možná," upřesňují České dráhy.

"Cestující žádáme, aby si i nadále zakrývali ústa a nos a byli tak ohleduplní k spolucestujícím i k našemu personálu. České dráhy ve spolupráci s úklidovými společnostmi provádí také rozsáhlé čistění souprav doplněné o intenzivní dezinfekci. Ta se zaměřuje hlavně na místa, kde by mohlo dojít k přenosu dotykem, jako jsou madla, kliky nebo tlačítka," uvedl dopravce. O obnovení dalších spojů, včetně těch do zahraničí, se zatím jedná.





