Další úsek dálnice D3 z Prahy do Rakouska by se mohl stavět už na jaře. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo od ministerstva dopravy stavební povolení a teď se hledá zhotovitel úseku. Nabídky by prý ŘSD mohlo dostat už v prosinci, stavba by tak začala už v březnu nebo dubnu.