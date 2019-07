Dva řidiči se po nehodě na D1 porvali! Létaly pěsti a nadávky

Dálnice D1 včera voněla jako drogerie. Na vozovce ležely stovky balení pracích prášků, které se vysypaly z jednoho z havarovaných kamionů. Návěs zůstal po nehodě celý rozpáraný. Viníkem je nejspíš řidič, který přehlédl stojící kolonu před sebou. Ta se v místě utvořila kvůli jiné nehodě.

"Stáli jsme v koloně, měli jsme to na blikačkách, najednou on to nedobrzdil, narazil a smetl nás," popsal řidič havarovaného kamionu. Za nehodou se okamžitě začala tvořit kolona a v ní se stal další incident.

Osobní auto se tam při sjíždění do jednoho pruhu ťuklo s kamionem. Řidiči si nedali přednost a začaly létat pěsti. Vynervovaní řidiči se přímo na dálnici u svých havarovaných aut poprali. Policisté tak kromě havárie tří kamiónů museli vyšetřovat i srážku v koloně s následnou bitkou.

Na dálnice D1 se bouralo i ve středu ráno. Na 139. kilometru u Velkého Meziříčí ve směru na Brno se srazily dva kamiony a dvě osobní auta. Nehoda si vyžádala dva zraněné. Celé dopoledne se tam tvořily dlouhé kolony. Místo havárie řidiči objížděli přes přilehlou čerpací stanici.