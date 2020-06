Dálnici D10 ucpala hromadná nehoda, problémy byly i v opačném směru

Nakonec se podařilo následky karambolu zlikvidovat a místo znovu plně zprůjezdnit asi po hodině čtvrt, tedy ve čtyři hodiny odpoledne.

"Dálnice D10 ve směru na Prahu je zcela uzavřena z důvodu hromadné dopravní nehody čtyř osobních vozidel, která se střetla na 62. kilometru. Doprava se odklání na Exitu 67," napsali policisté před 16. hodinou na twitteru.

Policejní mluvčí Monika Schindlová na doplňující dotaz TN.cz dodala, že musel být uzavřený i jeden jízdní pruh směrem na Liberec. "Zatím bohužel není jasné, jak dloho omezení na místě vydrží," řekla těsně před 16. hodinou Schindlová s tím, že hromadná nehoda se naštěstí obešla bez zranění.

V koloně uvízl i David Gaydečka. Podle jím uveřejněné fotografie se auta navíc srazila v zúženém úseku a on se tak obává, že "to může trvat hodiny, než je odtáhnou."

SOS. Prosm vs, nestojte nkdo za nma v zcp na D10? Ped nma 4 auta v sob v zenm seku. To me trvat hodiny, ne je odthnou. Vzkaz konci trdlu stojcch aut: zkusme to vycouvat. Jinak budem v Praze a v pondl. Dky za rtwt a pomoc, a najdeme konec tto kalamity. pic.twitter.com/C5M5JaJ5bu