Dálnici u Olomouce zničilo vedro, zavřená zůstane několik dní!

Kvůli popraskanému betonu, který v sobotu odpoledne způsobil hromadnou nehodu, uzavřeli celý úsek dálnice D35 u Olomouce. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už začalo s opravou, ta ale bude trvat přinejmenším do příštího čtvrtka. Podobné komplikace hrozí na starších úsecích i na jiných českých dálnicích, ŘSD je má vytipované.

Vlivem extrémních teplot popraskaly betonové panely na dálnici D35 u Olomouce. Čtyři osobní auta a náklaďák skončily v sobě, v péči záchranářů skončilo 10 lidí. Celý úsek v obou směrech zůstane uzavřený několik dní, auta se tam vrátí nejdřív ve čtvrtek.

"Budeme opravovat celkem šest desek. V pondělí ráno začnou bourací práce, poté musíme zjistit stav spodních vrstev. Pokud nebudou příliš poškozené, v úterý bychom mohli betonovat. Úsek by mohl být zprovozněn v noci na čtvrtek, během čtvrtka nebo v pátek. Rozhodne stav spodních konstrukčních vrstev," řekl TN.cz mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Není to poprvé, co se něco podobného v Česku stalo. "Řešili jsme to i na D5 na původních starých betonech. Tyto tendence měly i nejstarší betonové desky na D1, ty už ale prošly modernizací," poznamenal Rýdl.

Vysoké teploty dělají vrásky na čele také silničářům v Německu, kteří odkonce vydali varování, že by beton mohl na tamějších dálnicích popraskat. ŘSD to v plánu nemá.

"Myslím, že to není potřeba. Máme permanentně na dálnicích dohledovou službu a vytipované úseky. Je jich naprosté minimum," řekl Rýdl s tím, že na nových úsecích takové nebezpečí nehrozí vůbec.

Silničáři ale preventivně zkontrolovali širší okolí úseku u Olomouce a našli spojnici ve velmi špatném stavu. "Je to zhruba 1800 metrů od poškozeného místa, jedná se o spojnici v levém jízdním pruhu. Opravíme ji souběžně a jen s lokálním omezením," uzavřel mluvčí ŘSD.

Řidiči jedoucí po D35 budou muset většinu příštího týdne využívat objízdnou trasu, v obou směrech vede přes obce Daskabát a Velký Újezd.

