Další cestovka ruší zájezdy na léto. Naši zákazníci nejsou věci, tvrdí

Pro další část klientů cestovních kanceláří přichází zklamání. Zakoupené dovolené o letošních prázdninách se nedočkají. K řadě cestovek se připojuje také CK Alexandria, která se rozhodla zrušit veškeré zájezdy do konce srpna.

Představa dovolené v zahraničí se pro většinu Čechů stává minulostí. CK Alexandria oznámila, že nehodlá připustit, aby se s jejími zákazníky nakládalo jako s věcmi a raději ruší veškeré zájezdy s odletem do 31. srpna.



Jen malé množství zemí prozatím vydalo konkrétní nařízení upravující provoz hotelů v létě letošního roku. "Přes mediální výstupy ohlašující uvolňování v jednotlivých destinacích, je realita naprosto odlišná. V tuto chvíli stále není jasné, do které země a za jakých podmínek bude možné cestovat,“ uvedl Petr Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria.



Z toho, co už bylo oficiálně publikováno totiž podle něj vyplývá, že bude provoz hotelů citelně omezený, a to jak v limitu obsazenosti, tak především v případě stravování. Lidé by také mohli být zklamaní z podoby animačních programů, které s největší pravděpodobností ovlivní nutné rozestupy.



Hlavní důvod tkví ale především v tom, že přes všechna přijímaná opatření není možné určit, zda nedojde k výskytu Covidu-19 přímo v některém ubytování. I když budou v hotelech takzvané "karanténní pokoje", stále nikdo neví, co se stane s klienty, kteří by onemocněli. Podle existujících pokynů můžou totiž odpovědné tamní orgány rozhodnout i o umístění ve státní karanténě mimo hotel.



"Způsob řešení těchto otázek může zcela zásadním způsobem ovlivnit kvalitu zájezdu, aniž bychom my, jako cestovní kancelář, mohli jakkoliv zasáhnout," vysvětlil Šatný s tím, že podobná situace je naprosto neslučitelná s běžnými standardy CK Alexandria. "Naši zákazníci nejsou "věci", aby byli během své dovolené "někam" umísťováni!" dodal.



Cestovka stále věřila, že se situace vrátí do normálu a letní dovolené bude možné zrealizovat tak, jak si je zákazníci objednali. V tuto chvíli už je jasné, že to možné nebude, a proto všechny zájezdy hromadně ruší. Všichni, kteří zaplatili zálohu nebo celou částku, obdrží poukaz podle "lex voucher".



Pokud se vás to týká, i tak máte na výběr, jestli chcete využít poukaz letos nebo v příští sezóně. Stejně tak bude na vás i volba nové destinace. Poukaz si navíc budete moci vyměnit v rámci AKCE 125, kterou cestovka nabídla už v půlce března.

Jestli se rozhodnete pro zájezd až na rok 2021, můžete získat 125 procent hodnoty zaplacené částky. Není možné ji ale proplatit v penězích, zatímco poukaz "lex voucher" vám cestovka v případě, že ho nevyužijete, proplatí.