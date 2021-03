Další dítě v královské rodině! Vnučka Alžběty rodila na podlaze v koupelně

Vnučka královny Alžběty II. se stala trojnásobnou maminkou. V neděli přivedla na svět chlapečka. Zara Tindallová porodila na podlaze koupelny jejich rodinného domu na panství princezny Anny v Gloucestershire. Chlapec přišel na svět tak rychle, že do nemocnice by to nestihli. S porodem pomáhaly porodní asistentky, které byly poblíž, včetně Zařiny kamarádky Dolly.

Podle hrdého tatínka jsou oba, maminka i dítě, v pořádku. "Vždycky byla bojovnicí," pronesl na adresu své manželky.

Mike Tindall nyní září štěstím. Se Zarou už vychovávají dvě dcery, Miu (7) a Lenu (2). Netajil se ale tím, že touží ještě po chlapečkovi. "Budu ho milovat, ať už to bude chlapec nebo dívka, ale buď prosím chlapec," smál se, když před několika měsíci oznamoval těhotenství své manželky během epizody podcastu o rugby.

A právě prostřednictvím podcastu oznámila bývalá anglická rugbyová legenda i narození syna. Když přišly na svět dívky, zprávu oficiálně oznámil Buckinghamský palác.

Mike dodal, že v době, kdy byl podcast v pondělí nahráván, se ještě nerozhodli o jménu. Jméno v úterý oznámila mluvčí páru. "Zara a Mike Tindallovi s potěšením oznamují narození svého třetího dítěte, Lucase Philipa Tindalla,“ sdělila. Dítě má tak druhé jméno po pradědečkovi, princi Philipovi.

Malý chlapec je 10. pravnukem královny a vévody z Edinburghu a 22. v pořadí nástupnictví na trůn.