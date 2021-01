Další dva řetězce v problémech! Kvůli brexitu váznou dodávky zboží

Dopady brexitu v Česku pociťují další dva řetězce. Poté, co kvůli nedostatku zboží uzavřel své prodejny s jídlem Marks & Spencer, hlásí problémy s dodávkami také Iceland a CandyStore. Tito prodejci britských specialit na to ale nejsou tak špatně, že by museli zavírat.