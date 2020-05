Další film o Harrym a Meghan je na spadnutí! Odhalí trable slavného páru

Nový, v pořadí už třetí film o Harrym a Meghan, je na spadnutí. Jeho tématem jsou trable královského páru od narození jejich syna Archieho až po rozhodnutí opustit zdi paláce. "Film bude popisovat problémy novopečených rodičů a jedinečné výzvy, kterým čelili v královské rodině. Ty nakonec dovedly Harryho a Meghan k tomu, aby se vzdali svých královských vazeb a vytvořili si nový život podle svých vlastních pravidel," stojí v tiskové zprávě k připravovanému filmu.

Žádné konkrétní detaily o snímku zatím známé nejsou. Zatím se tedy neví, kdy se začne natáčet, ani kdo si Harryho a Meghan zahraje. První film nesl název "Harry a Meghan - královská romance" a vyprávěl o seznámení páru. Vysílal se pár dní před jejich svatbou v roce 2018.

Druhý film, "Harry a Meghan členy královské rodiny", viděli diváci před rokem a mapoval první rok jejich manželství. Ve snímcích nehráli stejní herci. Pár, který je v posledních měsících posedlý svým soukromím, teď podle informací deníku Daily Mail staví kolem domu v americkém Los Angeles, kde pobývá, plot.

Lidé po uvolnění protiepidemických opatření totiž opět začali chodit po kopcích kolem města a z některých úhlů je na zahradu vily vidět asi až příliš. Dům patří známému producentovi hollywoodských filmů Tylerovi Perrymu. U svého známého ale Harry s Meghan nechtějí zůstat napořád.

"V tichosti hledají domy v rozmezí od 380 do 500 milionů korun, které jsou jak krásné, tak izolované a nabídnou jim soukromí, které potřebují," uvedl deník New York Post. Ve slavné části Los Angeles, v Bel Air, kde bydlí ty největší hvězdy, možná už našli svůj vysněný dům. Do oka jim údajně padla vila za 320 milionů korun. Nabízí pět ložnic, šest koupelen, bazén a výhled na oceán. Jako bonus by jejich sousedem mohl být herec Tom Hanks.